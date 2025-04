Bloomberg: Apple laat een op de vijf iPhones in India maken

Volgens Bloomberg heeft Apple in de twaalf maanden tot en met maart voor 22 miljard dollar aan iPhones in India in elkaar laten zetten. Dat komt neer op een productiestijging van bijna 60 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gaat dan om de geschatte fabriekswaarde van de toestellen, niet om de veel hogere winkelprijs.

Apple begon tijdens corona al met het verschuiven van zijn toeleveringsketen naar India. Toen werd de productie in China gehinderd door zeer strenge lockdowns. Het grootste deel van de in India gemaakte iPhones wordt geassembleerd in de fabriek van Foxconn in Zuid-India.

Volgens bronnen van Bloomberg versnelde het bedrijf de iPhone-verzendingen van India naar de Verenigde Staten nadat president Donald Trump zijn plannen voor zogenoemde wederkerige importheffingen had aangekondigd. Inmiddels is duidelijk dat onder meer smartphones zijn vrijgesteld van die tarieven.

Ook bij de Amerikaanse heffingen voor import uit China gelden voor smartphones en andere elektronica uitzonderingen. Volgens een analist van de firma Evercore is dat een „grote opluchting” voor Apple, anders waren de kosten voor het bedrijf flink opgelopen.

Ondanks Trumps ambitie om iPhones in de VS te laten produceren, is het onwaarschijnlijk dat Apple de productie op korte termijn verplaatst. Daarvoor zou ook veel Amerikaans personeel nodig zijn.