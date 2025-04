Verschepen Russische olie makkelijker door gedaalde olieprijzen

De olieprijzen zijn gekelderd te midden van alle onrust rond de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hierdoor is de prijs van Russische Oeral-olie ver onder de grens van 60 dollar per vat gezakt. Daarmee ligt de prijs onder het prijsplafond dat westerse mogendheden eerder hadden opgelegd als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Toen de prijzen boven die drempel lagen, moest Rusland zijn olie vervoeren met een schaduwvloot van veelal oudere schepen, van onbekende bedrijven gevestigd in landen buiten het bereik van westerse autoriteiten en vaak met ontoereikende verzekeringen. Volgens persbureau Bloomberg worden inmiddels weer steeds vaker betere, westerse schepen ingezet.

Ingewijden hebben Bloomberg laten weten dat de toenemende inzet van westerse schepen voor het vervoer van Russische vracht ook zorgt voor een krappere markt voor deze vaartuigen in de gehele Atlantische regio. Daardoor zijn de tarieven voor het vervoer van Amerikaanse ruwe olie naar Europa de afgelopen maand flink gestegen. Datzelfde geldt voor de tarieven voor het vervoer van Colombiaanse olie naar Texas.