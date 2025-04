Dodental Russische raketaanval op Soemy stijgt naar ruim dertig

Het dodental na een zware Russische raketaanval op de stad Soemy in het noordoosten van Oekraïne is opgelopen tot 32. Onder de doden zijn ook zeker twee kinderen, melden autoriteiten. Verder is sprake van bijna honderd gewonden. Slachtoffers vielen er midden op straat, in auto’s, in het openbaar vervoer en in huizen.