Ophef in Caïro om Nederlandse die man te lijf gaat na slaan ezel

De vrouw is met een Egyptenaar getrouwd en woont al jaren in Gizeh volgens plaatselijke media. Ze heeft een kliniek om dieren die in de toerisme-industrie rond de piramides worden gebruikt, gratis bij te staan.

De beelden tonen een straat in Nazlet al-Semman, vlak bij de Sfinx en de piramides. De man slaat een witte ezel heel hard en de vrouw gaat vervolgens de man te lijf. De ezeldrijver, Bilal Mahoud, loopt dan weg. Hij is later aangehouden door de politie en hij heeft aangifte wegens mishandeling tegen de vrouw gedaan. Volgens hem kalmeerde hij de ezel alleen maar.