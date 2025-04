Grote Europese banken starten taskforce voor defensiefinanciering

Andere landen, waaronder Duitsland, Spanje en België, zijn in de taskforce vertegenwoordigd via hun nationale bankenlobby’s. „Een breed segment van onze leden is betrokken, aangezien dit een actueel onderwerp is geworden in de meeste, zo niet alle, lidstaten”, heeft EBF-bestuurder Sebastien de Brouwer gezegd tegen persbureau Bloomberg.

Veel banken in Europa waren de afgelopen jaren terughoudend met het verstrekken van leningen aan bedrijven die betrokken zijn bij defensie. De taskforce onderzoekt welke regelgeving banken belemmert bij het ondersteunen van defensieprojecten en -bedrijven, en hoe dit kan worden opgelost.