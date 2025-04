Politie zoekt getuigen van grote natuurbrand bij Drunen

Of de brand is aangestoken is op dit moment niet te zeggen, aldus een woordvoerster. Doordat de brand in een groot gebied woedde, zal volgens haar moeilijk te bepalen zijn hoe hij is ontstaan.

Om toch meer te weten te komen, zoekt de politie naar mensen die vanaf het ontstaan van de brand stonden te kijken. Het gaat om een man van vermoedelijk eind 30 of begin 40 jaar en vijf jongens van rond de 14 à 15 jaar oud. De man stapte uiteindelijk in een Toyota. De jongens waren met de fiets. Al deze mensen worden alleen gezocht als getuigen en niet als verdachten, benadrukt de politiewoordvoerster desgevraagd.

De brand in een stuk van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen begon zaterdag. Zondag aan het begin van de middag zei de brandweer het vuur helemaal onder controle te hebben.