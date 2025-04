42-jarige vrouw overleden na brand in Den Haag

De brand was zaterdagochtend in een woning in de flat aan de Doctor C. Hofstede de Grootstraat in Loosduinen. Het ging volgens de politie om een „korte felle brand”. In het huis trof de brandweer een zwaargewonde bewoonster aan en op het balkon werd nog een tweede slachtoffer gevonden. Beide vrouwen moesten naar het ziekenhuis. Een van hen is dus overleden.

Twee andere bewoners konden op tijd wegkomen. Een vijfde persoon was uit het brandende appartement naar een ondergelegen ruimte gegaan. Dit is de 19-jarige man die de politie aanhield op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Ook deze persoon woonde in het getroffen huis.