Crocs vraagt personeel op kosten te letten om handelsstrijd

In het donderdag verstuurde schrijven vraagt topman Andrew Rees de medewerkers „voor de rest van het jaar voorzichtig te blijven”. Ook wil hij dat ze goed nadenken over reizen en welke initiatieven prioriteit krijgen.

Crocs, bekend om zijn klompen, is volgens Bloomberg een van de vele retailers in de VS die zich zorgen maken over de impact van Trumps beleid. Sommige trekken hun financiële prognoses in, terwijl andere bijvoorbeeld een vacaturestop afkondigen.

Het in Colorado gevestigde Crocs produceert circa de helft van zijn merkschoenen in Vietnam, dat pas negentig dagen tariefuitstel kreeg. Het bedrijf heeft ook leveranciers in China.