Honderden jongeren leren over rechtspraak op jeugddag rechtbank

Jongeren konden onder meer een rondleiding krijgen door het cellencomplex bij de rechtbank, leren over DNA-onderzoek en een selfie maken in toga. Een ander populair onderdeel was de jeugdrechtbank, waarin ze zelf een rechtszaak konden naspelen.

Met vr-brillen op konden de jonge bezoekers ook een virtuele les volgen over het maken van keuzes in riskante situaties. Het programma is onder meer bedoeld om het meenemen van messen te ontmoedigen.