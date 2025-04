Veel belangstelling voor Bloemencorso Bollenstreek

De 78e editie van het Bloemencorso ging zaterdagochtend in Noordwijk van start. De praalwagens versierd met bloemen trokken gedurende de dag langs meerdere plaatsen in de Bollenstreek. Zaterdagavond komt de stoet in Haarlem aan.

Volgens de organisatie is de dag „fantastisch verlopen”, mede door het goede weer. De organisatie had toeschouwers van tevoren aangeraden zich in te smeren en genoeg te drinken. De meeste mensen lijken dat advies te hebben opgevolgd. „Ik zag veel mensen met waterflesjes rondlopen”, zegt de woordvoerster. Wel waren er een paar gevallen waarbij iemand kort onwel werd door de warmte. „Maar dat was niet meer dan bij andere edities”, benadrukt ze.