Honderden longcovidpatiënten zoeken steun bij elkaar in Jaarbeurs

De dag was bedoeld voor patiënten en hun naasten om lotgenoten te vinden en steun bij elkaar te zoeken. „Veel mensen kwamen in de eerste plaats om erkenning en herkenning te vinden”, zegt Grootveld. Ook konden aanwezigen informatie krijgen en vragen stellen. Volgens de voorzitter gingen deze vragen veelal over waar longcovidpatiënten hulp kunnen vinden en hoe het nu verder moet.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders langdurige klachten hebben gehouden na hun besmetting met het coronavirus. Patiënten met long covid, ook wel postcovid genoemd, zijn snel vermoeid en buiten adem, en kunnen ook geheugen- en concentratieproblemen krijgen.