Iran en VS praten volgende week verder na eerste overleg in jaren

De Amerikaanse president Donald Trump wil snel een nieuw atoomakkoord sluiten, nadat hij zijn land in 2018 uit een eerdere deal met Iran had teruggetrokken. Trump wil voorkomen dat Iran een atoombom bouwt en dreigde al met militair ingrijpen. De delegaties in Muscat werden geleid door Trumps gezant Steve Witkoff en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi.

Oman, dat al lang bemiddelt tussen Iran en westerse landen, trad nu ook op als tussenpartij. De VS hielden steeds vol dat het om direct contact ging. Uiteindelijk spraken de onderhandelaars van beide landen enkele minuten rechtstreeks met elkaar, aldus het Iraanse buitenlandministerie.

Iran zou al hebben aangeboden terug te keren naar de afspraken uit 2015 over de verrijking van uranium, dat hoogverrijkt gebruikt kan worden voor kernwapens. In ruil wil het regime in Teheran een versoepeling van de Amerikaanse sancties, toegang tot bevroren tegoeden en ook een einde van de Amerikaanse druk op Chinese kopers van Iraanse olie, stelt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Volgens Oman, dat niets losliet over de inhoud, verliep het gesprek in een „vriendelijke sfeer”. Minister van Buitenlandse Zaken Badr Albusaidi zei te hebben bemiddeld „om een proces van dialoog en onderhandelingen te beginnen met het gedeelde doel om een eerlijke en bindende overeenkomst te sluiten”, aldus een verklaring op X.