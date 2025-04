Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt actie XR ‘schandalig’

Activisten van XR druppelden boterzuur over zichzelf in een winkel van kledingbedrijf Zara in de Gelderse stad. De klimaatactiegroep had eerder aangekondigd in ‘fastfashionzaken’ in 29 gemeenten actie te voeren met de stinkende stof. Later zei de groep dat het om een 1 aprilgrap ging, maar dat in één stad wel een dergelijke actie zou plaatsvinden.

„We hebben XR eerder deze week al bestempeld als een onberekenbare en onbetrouwbare organisatie. Hun bewering dat het om een 1-aprilgrap ging, namen we dan ook niet serieus. We waren voorbereid, en politie en handhaving zijn waakzaam gebleven op de door XR aangekondigde actie. Daarvoor spreek ik mijn waardering en hulde uit”, zegt Bruls in een verklaring.

De Nijmeegse burgemeester had het verspreiden van boterzuur eerder deze week verboden. De politie heeft drie mensen aangehouden.

In januari voerde XR op dezelfde manier actie bij de H&M in Naaldwijk. Daar werden enkele mensen onwel door de vieze lucht. Ze werden nagekeken door ambulancepersoneel. In Nijmegen kwamen er zaterdag geen ambulances aan te pas.

Niet alleen de burgemeester van Nijmegen is ontstemd. Ook zijn ambtgenoot in Zoetermeer Michel Bezuijen ergert zich aan de actiegroep, omdat die een demonstratie had aangekondigd die later een grap bleek. De burgemeester noemt dat „verspilling van kostbare tijd en middelen”, omdat gemeente en politie zich wel moesten voorbereiden. „Het vertrouwen in dit soort meldingen komt onder druk te staan wanneer blijkt dat het om een slechte grap ging.”