Grote bosbrand bij Drunen, dikke rookwolken te zien in omgeving

Het vuur woedt in de omgeving van de Kanaalweg, net buiten het dorp zelf. De weg is afgesloten. Om mensen in het gebied te waarschuwen, hebben de hulpdiensten een NL-Alert verstuurd met het advies om het bosgebied direct te verlaten.

In de buurt van Drunen ligt ook Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Tussen het beschermde natuurgebied en het gebied waar de brand woedt, ligt een kanaal.

Veiligheidsregio Brabant-Noord laat weten dat de rook richting Waalwijk trekt. Inwoners krijgen het advies om uit de rook te blijven en „waar nodig ramen en deuren te sluiten”.

Omdat het om een forse brand gaat, helpt ook de brandweer uit de naburige Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant mee bij de bestrijding van het vuur. „We begrijpen dat het mooi weer is, maar ga bij rookoverlast in de omgeving van Drunen/Waalwijk naar binnen”, klinkt ook daar het dringende advies.

De precieze omvang van de brand is nog onduidelijk. In heel Nederland is de natuur zeer droog doordat het al langere tijd niet heeft geregend. De autoriteiten zijn daarom extra alert op natuurbranden. Afgelopen week moest de brandweer ook al uitrukken voor branden in het Limburgse natuurgebied De Meinweg en op de hei bij Ede. Ook op veel andere plekken zijn kleine brandjes in bermen en bosjes in de kiem gesmoord.