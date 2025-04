Bezoekers populaire attractie in Hamburg onwel door traangas

Meerdere bezoekers klaagden aan het einde van de ochtend over ademhalingsproblemen en voelden zich niet lekker, waarop de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer ontruimde het gebouw in de wijk Speicherstadt, maar gaf het een halfuur later weer vrij. De dader is onbekend, maar op de plaats delict werd wel een traangaspatroon gevonden.

Miniatur Wunderland staat bekend om de grootste modelspoorbaan ter wereld en is populair onder bezoekers uit binnen- en buitenland. Begin maart verwelkomde het park de 25 miljoenste bezoeker.