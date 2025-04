België wil dit jaar met extra miljarden voldoen aan NAVO-norm

„We houden woord”, schrijft defensieminister Theo Francken op Instagram. „België wordt een solidaire bondgenoot met extra defensiebudgetten voor personeel, materieel en infrastructuur.” Hij spreekt bij zijn aankondiging over het budget van „economische groei en veiligheid in één klap”. De minister verwacht meer banen en innovatie door te investeren in de Belgische defensie-industrie.

Francken zei onlangs dat het bereiken van de NAVO-norm een prioriteit is. België besteedt al jaren minder dan de afgesproken 2 procent. Vorig jaar bedroegen de defensie-uitgaven 1,3 procent. Alleen NAVO-lidstaten Luxemburg, Slovenië en Spanje gaven toen minder uit aan defensie.