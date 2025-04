Eurocommissaris ziet niets in defensiefonds van denktank

Met het kapitaal uit dat fonds kan gezamenlijk defensiematerieel worden aanbesteed en gekocht, zo is het idee. Deelnemers betalen een vergoeding als zij hiervan gebruik willen maken. Het fonds kan ook leningen verstrekken en landen van buiten de EU, zoals Groot-Brittannië, Oekraïne of Noorwegen, toelaten, luidt grofweg het voorstel van de denktank. Het stuk is opgesteld op verzoek van Polen, dat dit halfjaar het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt.

De Poolse minister Andrzej Domanski (Financiën) is benieuwd hoe de EU-ministers van Financiën tegen dit voorstel aankijken. „Het is geen geheim dat sommige landen bereidwilliger zijn om deel te nemen aan bepaalde instrumenten dan andere. Polen is geïnteresseerd in alle oplossingen die de Europese veiligheid kunnen verbeteren.”

Nederland ziet niets in versoepeling van begrotingsregels en gezamenlijke leningen.

Domanski benadrukte dat het financieringsvoorstel van de Europese Commissie zaterdag centraal staat. Dat behelst de versoepeling van de nationale begrotingsregels en de mogelijkheid voor lidstaten om bij de Europese Commissie geld te lenen voor defensie-investeringen.