Ds. G.C. de Jong (PKN) vijftig jaar predikant

Jubileum

Ds. G.C. de Jong (PKN)

Ds. G.C. de Jong, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat zaterdag vijftig jaar in het ambt. Na zijn studie theologie in Utrecht werd kandidaat De Jong op 12 april 1975 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Moerkapelle. Daarna diende hij de hervormde gemeenten in Middelharnis (1979), Zoetermeer (1984), Sliedrecht (1990) en Moordrecht (2007). In 2013 ging hij met emeritaat. De predikant woont in Sliedrecht.