Tientallen miljarden steun van IMF en Wereldbank aan Argentinië

De leningen van het IMF werden eerder in de week aangekondigd, maar moesten nog goedgekeurd worden door het bestuur van die organisatie. Dat gebeurde vrijdag. De financiële injectie moet de centrale bank van Argentinië herkapitaliseren en steun bieden bij het terugbrengen van de inflatie in het land, zei minister van Economie Luis Caputo tegen lokale media. De eerste 12 miljard van de leningen is komende dinsdag beschikbaar, in juni volgt nog 2 miljard.

Kort voor de formele bevestiging van het IMF-pakket, kondigde de Wereldbank een eigen steunpakket voor Argentinië aan. De 12 miljard zijn „een sterke blijk van vertrouwen in de inspanningen van de overheid om de economie te stabiliseren en moderniseren”, aldus de bank. Het geld is bedoeld om „hervormingen te ondersteunen die particuliere investeringen blijven aantrekken en maatregelen te stimuleren om werkgelegenheid te bevorderen”.

President Javier Milei toonde zich verheugd over de steun. In een toespraak op de nationale televisie voorspelde hij dat de Argentijnse economie zal groeien „als nooit tevoren” en dat Argentinië in de komende dertig jaar zal uitgroeien tot het land met de sterkste economische groei.