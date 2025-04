Agenten Aruba vervolgd voor dood 19-jarige man

De dood van de student, die recent vader was geworden, leidde tot veel commotie binnen de Arubaanse gemeenschap. Er waren in de afgelopen weken zowel in Rotterdam als op Aruba manifestaties voor „gerechtigheid” voor Ayden.

De man negeerde op 9 februari rond 05.00 uur een stopteken van de politie. Daarop volgde een achtervolging. Toen de auto van de jongeman vastliep schoot de politie twintig keer. Eén kogel raakte het slachtoffer en was direct dodelijk. De agenten worden beschuldigd van medeplichtigheid aan doodslag.