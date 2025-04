Autofabrikant achter Chevrolet sluit Canadese fabriek tijdelijk

In mei moeten medewerkers weer terugkeren voor „beperkte productie” waarbij slechts één ploeg wordt ingezet, aldus de vakbond. Hierdoor zouden bijna vijfhonderd mensen voor onbepaalde tijd worden ontslagen. Later dit jaar ligt de assemblagelijn volgens de vakbond tot oktober weer stil. In de fabriek worden elektrische bestelbussen van BrightDrop gemaakt.

Het is de tweede keer deze maand dat een autofabrikant een fabriek in Canada tijdelijk sluit. Vorige week meldde de Amerikaans-Europese autofabrikant Stellantis zijn Chryslerfabriek in de stad Windsor twee weken te sluiten om de productie aan te passen aan de hoge importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

De vraag naar de BrightDrop-bestelbussen is laag. „Deze aanpassing is direct gerelateerd aan het reageren op de marktvraag en het opnieuw in balans brengen van de voorraad”, meldt een woordvoerder van GM in een verklaring. De productie van BrightDrop en de montage van batterijen voor elektrische voertuigen zullen volgens de woordvoerder wel in de fabriek blijven.