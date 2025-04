Wall Street eindigt hoger na geruststelling van Federal Reserve

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geëindigd. Na een wispelturige handelsweek leken beleggers wat gerustgesteld te zijn door een interview in de Financial Times met het hoofd van de afdeling in Boston van de Federal Reserve, Susan Collins. Ze stelde dat de Fed „absoluut bereid zou zijn” om de financiële markten te stabiliseren als de omstandigheden wanordelijk worden. „De markten blijven goed functioneren. We zien over het algemeen geen liquiditeitsproblemen”, voegde ze daaraan toe.