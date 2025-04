Vijfde verdachte aangehouden om brand flat Heerhugowaard

Ook laat de politie weten dat een van de vier verdachten die donderdag werden aangehouden, nog steeds vastzit. Ook deze verdachte zit in beperkingen. De andere drie verdachten zitten niet meer vast, aldus de politie. „Zij houden wel de rol van verdachte in ons onderzoek.” De politie sluit meer aanhoudingen volgens een woordvoerder niet uit.

Eerder meldde de politie dat de vier verdachten die donderdagavond werden aangehouden minderjarig zijn. Zij worden verdacht van brandstichting. De politie stelt op X dat „gezien de minderjarigheid van verdachten en de geldende beperkingen” geen aanvullende informatie wordt gedeeld. De politiewoordvoerder geeft daarom ook geen antwoord op de vraag of de vijfde verdachte die vrijdag werd aangehouden ook minderjarig is. Wel zegt de woordvoerder dat ook deze verdachte is aangehouden op verdenking van brandstichting. De vraag waarom drie verdachten zijn vrijgelaten, beantwoordt de woordvoerder ook niet. „Dat zegt automatisch iets over de verdachten die nog vastzitten”, aldus de woordvoerder. Wel zegt hij dat de officier van justitie op basis van de aanwezige informatie heeft bepaald dat deze drie naar huis konden.

Of ook daadwerkelijk brand is gesticht, is nog onduidelijk. De forensische opsporing is nog druk bezig, aldus de zegsman, en gaat ook zaterdag weer aan de slag. „Die brand was verwoestend. Dat maakt het zoeken naar en bergen van sporen een langdurige opgave.” De politiewoordvoerder gaf eerder vrijdagavond wel aan dat de politie alleen een dergelijk onderzoek start als er op zijn minst een vermoeden is van brandstichting.

De brand in het complex aan de Umbriëllaan woedde donderdagavond. Aan de brand ging een explosie vooraf. Meerdere appartementen raakten zwaar beschadigd. Vijf mensen raakten lichtgewond.