Brabant verkent mogelijke locaties kleine kerncentrales

Een meerderheid van VVD, BBB, Lokaal Brabant, CDA, PVV, Volt, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, JA21 en Forum voor Democratie wil dat de mogelijkheid van kleine kerncentrales wordt bekeken als energieoptie voor de toekomst. Gedeputeerde Bas Maes (energie) gaf aan dat met „een brede blik wordt gekeken naar de energiemix van de toekomst”. Maes proefde zorgen bij coalitiepartij D66. Hij benadrukte dat in het bestuursakkoord is afgesproken dat er deze coalitieperiode geen besluit wordt genomen over kernenergie. Het verzoek voor onderzoek naar mogelijke locaties noemde hij „misschien wel te voorbarig”.

De provincie Gelderland liet al uitzoeken waar een zogenoemde Small Modular Reactor (SMR) zou kunnen komen en meldde onlangs dat vier locaties geschikt zijn. De kleine kerncentrales zijn nog in ontwikkeling, maar worden gezien als een mogelijke energiebron van de toekomst.