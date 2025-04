Brekelmans laat militairen niet onder ede horen over Hawija

Defensieminister Ruben Brekelmans gaat niet mee in een verzoek om militairen onder ede te horen over de videobeelden van het bombardement op Hawija die onlangs zijn opgedoken. Dat schrijft de VVD-bewindsman vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De onderzoekscommissie onder leiding van Winnie Sorgdrager had aanbevolen om dit te doen.