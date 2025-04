Britse premier wil noodwet om British Steel te redden

British Steel en de Britse staalindustrie hebben het al jaren moeilijk. De zorgen over de sector werden recent verergerd toen de Amerikaanse president Donald Trump met importheffingen van 25 procent voor buitenlands staal kwam. „De toekomst van de Britse staalindustrie staat op het spel”, stelde Starmer.

Starmer kondigde aan dat het Britse parlement zaterdag al bijeenkomt om over de noodmaatregel te debatteren en te stemmen. „Deze regering zal actie ondernemen om de toekomst van Groot-Brittannië veilig te stellen met Brits staal: gemaakt in Groot-Brittannië, in het nationaal belang”, zei de premier. „Er is geen tijd te verliezen.”

Vorige maand maakte British Steel bekend de laatste twee hoogovens van het Verenigd Koninkrijk in juni te willen sluiten. Daardoor dreigen 2700 banen verloren te gaan. Het bedrijf zei dat het besluit te wijten was aan moeilijke marktomstandigheden en de hoge kosten om aan milieuregels te voldoen. Aanvankelijk wilde het Chinese bedrijf zijn oudere, verlieslatende ovens openhouden tot de nieuwe klaar waren.

Eerder bood de Britse regering de Chinese eigenaar Jingye nog een steunpakket van honderden miljoenen aan om over te stappen op een groenere staalproductie.