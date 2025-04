Moslimkoepel ‘heel blij’ met oordeel Autoriteit Persoonsgegevens

„We zijn heel blij dat de autoriteit heeft gezegd dat wat er is gebeurd klip en klaar onrechtmatig is. Dit kan niet.” Ook de deadline bevalt. „Het is heel erg goed dat hier vaart achter wordt gezet.”

Er bestaan nog steeds zorgen bij de achterban van de K9, aldus de woordvoerder. „Worden echt alle gegevens vernietigd? Zijn gegevens inmiddels verspreid? En waarnaartoe dan?”, aldus de zegsman. Volgens hem bestaat bij mensen de vrees dat ze op basis van illegaal verkregen informatie onterecht op internationale terreurlijsten terecht zijn gekomen.

Die zorgen gaat de K9 nog aankaarten bij verantwoordelijke ministers, zoals die van Sociale Zaken.