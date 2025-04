EU-ministers hameren op eensgezind optreden tegen tarieven

De Amerikaanse president Donald Trump zwakte „wederkerige” heffingen voor negentig dagen deze week af voor landen die niet direct tegenmaatregelen nemen. De Europese Commissie besloot daarop de aangekondigde tegenmaatregelen op te schorten en de drie maanden te benutten om met de VS te onderhandelen.

De EU-ministers van Financiën steunen de „doortastende, maar kalme en berekende aanpak van de Europese Commissie”, zei Domanski na afloop van de vergadering van de ministers. „De ministers herhaalden dat het belangrijk is om onze burgers en bedrijven te beschermen tegen onnodige economische verstoringen.”

Over eventuele EU-steunmaatregelen aan sectoren die het zwaarst worden getroffen, zoals de staal-, auto- en chipindustrie, wil Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) het nog niet hebben. „We richten ons op de macro-economische impact van de tarieven, zoals die op economische groei, op inflatie en op de financiële markten.”

De Commissie is daarnaast „voorzichtig” met fiscale maatregelen, via bijvoorbeeld versoepeling van de EU-regels voor staatssteun, zei Dombrovskis. „We moeten de financiële houdbaarheid in de gaten houden.” Maar als het nodig is, moet volgens hem wel kunnen worden ingegrepen.