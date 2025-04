AEX-index sluit iets hoger na vergelding China tegen VS

Vanaf zaterdag heft China een importbelasting van 125 procent op Amerikaanse goederen. De hevige handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld gaat daarmee onverminderd voort. Beijing zei vrijdag dat China verdere tariefverhogingen van de VS op Chinese producten zal negeren. De VS hebben de heffingen voor China inmiddels verhoogd naar 145 procent.

De AEX-index eindigde een fractie hoger op 819,56 punten. De MidKap daalde 0,2 procent naar 774,36 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten minnen tot 0,9 procent zien. De FTSE 100 in Londen klom 0,7 procent.

ING-economen stellen dat de financiële markten hun wildste week in jaren hebben gehad door onder meer de heffingen. Het uitstel van negentig dagen van hoge heffingen voor veel andere handelspartners van de VS, waaronder de Europese Unie, zorgde eerder vrijdag wel voor opluchting op de Europese beurzen.

Beleggers reageerden ook op de start van het kwartaalcijferseizoen. Onder andere de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Morgan Stanley kwamen vrijdag met resultaten. Zo viel de winst van Wells Fargo in het eerste kwartaal hoger uit dan verwacht. Topman Charlie Scharf waarschuwde wel dat de heffingen van de VS de economische groei dreigen te vertragen.

Hoewel de vrees voor een recessie door het uitstel van de ergste heffingen is verminderd, verwachten economen dat de onvoorspelbaarheid van Donald Trump een rem zet op de economie. In Amsterdam steeg ING 1,4 procent en ABN AMRO daalde 1,1 procent.

De chipbedrijven Besi en ASMI gingen verder omhoog en wonnen tot 1,2 procent. De Belgische bank KBC verhoogde de adviezen voor Besi en ASMI naar kopen.

Ahold Delhaize noteerde ex dividend en daalde 1,8 procent. Dat betekent dat het aandeel van het supermarktconcern geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. In de MidKap noteerde maritiem dienstverlener SBM Offshore (min 3,6 procent) ex dividend.