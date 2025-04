Kabinet: EU-plan voor defensie-investeringen voldoet aan eisen

Het dagelijks bestuur van de EU wil het lidstaten makkelijker maken hun defensie te versterken, onder meer door gezamenlijke leningen aan te gaan en uitgaven aan bijvoorbeeld wapens buiten de begrotingsregels te plaatsen. Op die manier moet de komende jaren versneld 800 miljard euro beschikbaar komen voor investeringen in defensie.

In de Tweede Kamer sprak een meerderheid zich uit tegen het plan, nadat premier Dick Schoof in Brussel al zijn steun had uitgesproken. Ook de regeringspartijen PVV, NSC en BBB steunden die motie, tot woede van Schoof zelf en coalitiepartner VVD. Uiteindelijk werd afgesproken dat het kabinet zijn steun onder voorwaarden kon handhaven.

De partijen wilden onder meer de garantie dat Nederland niet aansprakelijk is voor leningen van andere landen. Een andere eis is dat de coulance met de begrotingsregels tijdelijk is, alleen gericht is op defensie-uitgaven en niet leidt tot een nieuwe schuldencrisis. ReArm Europe, zoals het plan officieel heet, voldoet volgens Veldkamp aan alle gestelde randvoorwaarden

Het kabinet is blij met de mogelijkheden die het voorstel biedt voor samenwerking tussen de lidstaten bij de aanschaf van materieel. Dat zorgt voor schaalvoordelen en maakt samenwerking tussen krijgsmachten makkelijker. Het kabinet gaat ervan uit dat ook de Nederlandse defensie-industrie door dit plan op extra orders kan rekenen.