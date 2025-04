Ierse toezichthouder opent onderzoek naar datagebruik X voor AI

De Ierse Data Protection Commission (DPC), die optreedt namens de Europese Unie, maakt zich zorgen over het gebruik van persoonlijke gegevens die X uit openbare berichten van Europese gebruikers haalde. Dit was mogelijk in strijd met Europese privacywetgeving.

Vorig jaar augustus schortte X het verzamelen van de gegevens van Europese gebruikers voor zijn AI-chatbot Grok al op. Volgens EU-regels moeten bedrijven eerst toestemming vragen voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Volgens klachten van privacy-activisten had X dat een tijdlang niet gedaan.