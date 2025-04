Mbo’ers kunnen tienweekse defensietraining volgen

Wie de training volgt, wordt opgeleid tot reservist. „Het is een intensief programma”, zegt projectleider Erik Noordam tegen het ANP. Deelnemers leren onder meer schieten en militaire ehbo uitvoeren. Voor een deel van de training gaan ze het veld in.

Op hbo-opleidingen komen dit najaar defensieminors, en de bedoeling is dat universiteiten iets soortgelijks gaan aanbieden. „We kijken ook of we dit kunnen aanbieden als opleidingstraject binnen een baan, en aan mensen die tijdelijk geen werk hebben”, aldus Noordam. Al deze mensen zouden samen dezelfde weerbaarheidstraining volgen.