Winst Van Oord daalt door problemen op markt voor windenergie

Volgens Van Oord raakten vooral tegenslagen bij de bouw van het windpark Sofia in het Britse deel van de Noordzee de winst. Energieconcern RWE gaf Van Oord in 2021 de opdracht om kabels te leggen en fundaties voor windmolens van dat park te bouwen.

De omzet viel bijna 15 procent lager uit, voornamelijk door een daling van opbrengsten bij de windenergiedivisie. De komende tijd verwacht Van Oord last te hebben van onrust bij potentiële klanten door „geopolitieke instabiliteit en economische onzekerheid”. Over de lange termijn is Van Oord optimistisch, omdat er waarschijnlijk veel werk ligt voor het verduurzamen van energie en het aanpassen van land aan klimaatverandering.