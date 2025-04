Noord-Holland vindt geen verplaatsbare Natura 2000-doelen

De regering wil een „herijking” van de Natura 2000-gebieden, om natuurgebieden robuuster te maken ten koste van ‘snippernatuur’ die veehouders in verband met stikstofuitstoot extra zou belemmeren. Noord-Holland telt twaalf Natura 2000-gebieden met leefgebieden die gevoelig zijn voor stikstof en richt zich op vermindering van stikstofuitstoot binnen 500 meter afstand. In Noord-Holland zijn volgens de provincie geen onrealistische of onlogische doelen aangewezen.

In Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren en planten en hun leefomgeving beschermd om de soortenrijkdom te behouden. Instrumenten daarvoor de Vogel- en de Habitatrichtlijn.

De Europese Commissie is een strafprocedure begonnen tegen Nederland omdat de Vogelrichtlijn niet wordt nageleefd. Het gaat met name om dalende aantallen akker- en weidevogels. Deze procedure heeft gevolgen voor de te behalen doelen in Natura 2000-gebieden, die het ministerie nog aan het actualiseren is. „Dat maakt dat het nu in onze ogen geen geschikt moment is om ook nog eens te gaan schuiven met doelen”, schrijft Noord-Holland aan het ministerie. „Het is daarnaast zeer de vraag of een lastig te bereiken doel elders eenvoudiger te bereiken is.”

De provincie is wel voorstander van flexibelere doelen, waardoor bijvoorbeeld ruimte zou ontstaan voor andere soorten in „onze dynamische duinsystemen”.