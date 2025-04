„Israël maakt fouten, maar Gods belofte aan Zijn volk blijft”

Daniël

Hoe kijkt u naar de moderne staat Israël?

„Israël zoekt vrede met het zwaard en heeft niets met de Vredevorst. Er zal nog veel moeten gebeuren, maar uiteindelijk zal heel Israël zalig worden. En dan bedoel ik: Joden wereldwijd. Het is als een veenbrand: het woedt onder de oppervlakte, maar boven zie je niets. God zal er Zelf voor zorgen. Tijdens de ballingschap dachten veel mensen: wat komt hier nog van terecht? Toch had God Zijn volk verkoren. Daar ligt ook nu de verwachting: dat de Heere het Zelf zal doen. Wie had ooit verwacht dat het Joodse volk weer een eigen land zou krijgen? Ondanks alle oorlogen bestaat het nog steeds.”

Wat bedoelt u daarmee?

„Voordat de wederkomst plaatsvindt, moeten er nog twee dingen gebeuren: de verkondiging van het Evangelie aan alle volken en de bekering van Israël. Romeinen 11 spreekt over de bekering van Israël als een grote hoop, alsof het gaat om een groot deel van het volk. Hoe dat precies zal verlopen, weet alleen de Heere. Deze uitleg wordt ook gesteund door veel oudvaders, waaronder Wilhelmus à Brakel, Van der Groe, Hellenbroek en puriteinen zoals M’Cheyne, Boston, Matthew Henry, Ryle en Spurgeon.” (…)

Wat moet je doen als je een Jood ontmoet en met hem over het geloof wilt praten?

„Begin met vertrouwen opbouwen. Val niet –zoals Amerikaanse christenen in Israël doen– meteen met de deur in huis door te zeggen: „Als je je niet bekeert, ga je verloren.” Dat werkt vaak averechts. Spreek eerst over wat je gemeenschappelijk hebt: de God van het Oude Testament. Een vertrouwensband is essentieel.”

De dominee herinnert zich een ontmoeting bij het Meer van Galiléa. „Een groepje Joodse meiden raakte met ons aan de praat. Toen we vertelden dat we de Messias wilden verkondigen, kwam hun leidster er meteen tussen en stuurde ze weg. „Het zijn goyim (heidenen)”, zei ze. Die weerstand kom je vaak tegen.”

Veel jongeren kennen Israël vooral door het conflict met de Palestijnen. Hoe moeten we daar als christenen naar kijken?

„De NOS heeft daar een heel andere visie op dan de Bijbel. Israël maakt fouten, maar Gods belofte aan Zijn volk blijft. We moeten niet zomaar goedkeuren wat Israël doet. Tegelijk is het een geestelijke strijd: het gaat uiteindelijk om de strijd tussen Christus en de machten van de duisternis.”

Zijn Joden nog steeds Gods uitverkoren volk?

„Zeker! De Heere zal Zijn beloften uitvoeren. Joden zijn en blijven het verbondsvolk. Maar we moeten niet denken dat er twee wegen zijn om met God verzoend te worden. Er is maar één weg tot behoud: door Christus alleen. Daarom blijft de opdracht voor christenen: het Evangelie verkondigen, ook aan de Joden. God zal Zelf voor hun bekering zorgen. Wij mogen daar een instrument in zijn. Maar het is Zijn werk.”

Hij waarschuwt tegen een te romantisch beeld van Israël. „Sommigen kussen de grond als ze in Tel Aviv aankomen. Maar je vindt Christus niet door in Israël te zijn. Het draait niet om het land, maar om de Heere Jezus.”

Daniël, blad van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, interviewde emeritus predikant ds. W. Silfhout. Het nummer staat in het teken van Israël.