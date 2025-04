Rotterdam en COA bespreken problemen op opvangschip statushouders

De gemeente en het COA zeggen dat ze eerder niet op de hoogte waren van de genoemde omstandigheden op de Silja. De artsen en verpleegkundigen die op het schip werken, waarschuwen in hun brief dat de plek met 2000 mensen overvol en ongeschikt is, onveilig is voor kinderen en vrouwen en de hygiëne niet op orde is met besmettelijke ziekten tot gevolg. Zo zouden schurft, griep, waterpokken en norovirus zich makkelijk verspreiden en zou tuberculose op de boot geconstateerd zijn, haalt NRC uit de brief van GZA aan.

De boot werd in juli 2023 in gebruik genomen door 1500 statushouders die wachten op een huis in de regio. De Silja zou tot in ieder geval eind 2024 in de Merwehaven blijven liggen, inmiddels is dat verlengd tot 2026. Dat gebeurde volgens het COA na meerdere evaluaties en zo is ook in juli 2024 besloten er maximaal 2000 mensen te huisvesten. De laatste maanden zijn er 1850 mensen, 56 van hen zitten er sinds het begin.

De leefomstandigheden zijn „niet ideaal”, erkent het COA. Bewoners leven in kleine gedeelde ruimtes, het merendeel heeft geen ramen omdat ze onder water liggen of in het midden van het schip zitten. Maar het COA herkent niet alle genoemde signalen van GZA, aldus een woordvoerder. Zo zou na testen van tuberculose geen sprake zijn geweest. Wel wordt „bij zoveel bewoners op deze locatie griep inderdaad snel doorgegeven”.