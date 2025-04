Gelderland en Limburg positief over stikstofplan Wiersma

De provincies Limburg en Gelderland zijn voorzichtig positief over de uitgelekte stikstofplannen van landbouwminister Femke Wiersma. De BBB-minister zou 1800 boerenbedrijven in de buurt van kwetsbare natuur willen laten innoveren, verplaatsen, stoppen of daar het aantal dieren omlaag brengen. Wiersma wil hier 4 tot 7 miljard euro voor uittrekken, zeggen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.