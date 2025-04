Advies aan Hoge Raad om miljardenclaim Yukos te laten staan

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd en vervolgens in delen doorverkocht aan concurrenten. De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter, maar na een arbitragezaak in Den Haag in 2014 moest de Russische overheid drie grootaandeelhouders toch ruim 50 miljard dollar aan schadevergoedingen betalen.

Verschillende rechters deden vervolgens nog uitspraken over beroepen die Rusland instelde. De uitspraak van de Hoge Raad, die moet bepalen of er sprake was van bedrog tijdens de zaak, wordt op 17 oktober verwacht.

Rusland beschuldigt de voormalige aandeelhouders van valse verklaringen en het omkopen van een getuige. Maar volgens eerst het gerechtshof Amsterdam en nu de advocaat-generaal had Rusland zich hier dan eerder in het proces over moeten beklagen. Ook het feit dat de voormalige aandeelhouders niet meer op Cyprus maar op het eiland Man zijn gevestigd is volgens de adviseur geen reden om de Hoge Raad te vragen de zaak te schorsen.

Yukos werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van eigenaar Michail Chodorkovski. Critici vonden dat het proces tegen Chodorkovski, die een bekende tegenstander was van president Vladimir Poetin, politiek gemotiveerd was.