Gedeputeerde Noord-Holland verlaat uit onvrede adviesgroep wonen

Het conceptadvies met de titel ‘Sneller, meer, goedkoper’ bleek op meerdere punten strijdig met het beleid en de standpunten van de provincie over een gezonde leefomgeving en toekomstbestendig wonen, aldus Noord-Holland. Beemsterboer nam er afstand van, heeft zijn naam onder het rapport laten verwijderen en zijn lidmaatschap van de groep opgezegd.

In STOER, dat staat voor Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving, zitten mensen uit de bouwsector, wetenschap en lokaal bestuur. Hun doel is „stapeling van lokale regels en procedures aan te pakken en regeldruk te verminderen”, om sneller, efficiënter en goedkoper 100.000 woningen per jaar te kunnen bouwen.

STOER stelt ook voor „robuuste woningbouw” langs onder andere het Markermeer, IJmeer en het Gooimeer sneller toe te staan, evenals drijvend wonen in uiterwaarden. De groep adviseert verder hoger beroep na een uitspraak over een woningprojectvergunning onmogelijk te maken.

De Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland is niet te spreken over het advies. Doorbouwen ondanks ernstige geluidshinder is volgens de natuurlobbyclub „een nieuw hoofdstuk van het al jaren bekende ‘Schiphollen’, waarbij feiten en berekeningen van tevoren al zo worden gemanipuleerd/aangepast dat de luchthaven vrij spel heeft”.