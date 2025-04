Duitse Lohheide blijft thuisbasis Nederlandse tanks

Nederland heeft 46 Leopard 2’s besteld, waarvan de eerste vanaf 2028 geleverd moeten worden. In het Nedersaksische Lohheide oefent Nederlands tankpersoneel nu al met Duitse tanks zodat ze daarmee vertrouwd blijven.

Onder meer de PVV drong erop aan de nieuwe tanks in Nederland te stationeren en hier te oefenen. Maar dat is volgens defensieminister Ruben Brekelmans niet haalbaar. „In Nederland hebben we gewoon simpelweg de ruimte niet.” Dat hebben militairen volgens hem ook steeds benadrukt.

Brekelmans en zijn Duitse collega Boris Pistorius tekenden de afspraken vrijdag na afloop van overleg met andere Oekraïne-bondgenoten in Brussel.