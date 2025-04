AP: vernietig onrechtmatig verzamelde gegevens van moslims

Het gaat om gegevens die tussen 2016 en 2019 zijn verzameld bij stiekeme onderzoeken, waarvan moskeeën en hun leden niet op de hoogte waren. Het ministerie wilde daarmee het salafisme en radicalisering in kaart brengen. De voormalige minister van Sociale Zaken Karien van Gennip had vorig jaar twaalf mensen een excuusbrief gestuurd.

Volgens de AP zijn zeker 31 mensen onderzocht. In de rapporten over hen staan namen, opleidingen, werkgevers en religieuze denkbeelden. In die verslagen staan ook de namen van honderden anderen.

In een verklaring zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen: „De levens van onschuldige mensen zijn in kaart gebracht, zonder dat zij dat wisten. Niet door een inlichtingendienst of de politie, maar door een ministerie. Dit was fout en discriminerend.”