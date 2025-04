Gevraagd: innerlijke ontferming

Volgens het CBS hebben vier op de tien Nederlanders last van angst- of depressiegevoelens. Scholieren worstelen met prestatiedruk. Jongvolwassenen zien het leven somber in. En ook werkstress neemt toe. Dat zegt iets over hoe het met Nederland gaat.

Scherpe woorden, eenzame harten

Op sociale media zien we het ‘perfecte leven’. ‘Jij staat aan het stuur en alles is mogelijk.’ Maar maak ik de goede keuzes en wat brengt de toekomst? De samenleving biedt veel, maar verhardt. Online en op straat vallen scherpe woorden. We krijgen steeds minder oog voor elkaar. Omzien naar elkaar is meer dan ooit nodig!

Opkomen voor kwetsbaar leven

In 2023 steeg het aantal abortussen opnieuw explosief. Maar liefst 39.332 keer werd pril leven in de moederschoot gedood. Hartverscheurend! Nederland schiet tekort in het erkennen van de waarde van het ongeboren leven. De SGP zet in op verbetering van de hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen én hun kindje. Of het nu gaat om het ongeboren leven, mensen met een beperking of ouderen. De SGP komt op voor kwetsbaar leven.

Het leven is niet maakbaar

Het menselijk leven is kwetsbaar door de gebrokenheid van ons bestaan. Die werkelijkheid botst met het ideologische maakbaarheidsdenken dat onze samenleving doordrenkt. Daarom is een rem wenselijk op ‘wensgeneeskunde’ en op kwalijk gebruik van prenatale screening als ‘selectie aan de poort’. Ook bij onderzoek en behandelingen met embryo’s ligt ‘mensverbetering’ op de loer. Hier is grote terughoudendheid geboden. Het verbod op kiembaanmodificatie moet blijven bestaan.

Omzien naar elkaar. Juist nu!

Omzien naar elkaar is allereerst een opgave voor ons allemaal. Juist in een tijd waarin alles zich focust op het individu en de samenleving verhardt. Daarom moeten we gezinnen, kerken en gemeenschappen in staat stellen om zelf zorg en hulp te bieden waar dat nodig is. Waar dat niet kan, dient de overheid een goed vangnet te bieden. Goed samenleven staat of valt met aandacht voor elkaar! Daarom zijn zorgzame buurten zo waardevol en dienen mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund te worden. De SGP zet zich hiervoor in.

Goede en toekomstbestendige zorg

De zorg in Nederland behoort tot de beste in de hele wereld, maar staat onder druk. De zorg kost steeds meer geld. En een toenemend aantal mensen heeft zorg en ondersteuning nodig, terwijl er steeds minder mensen zijn die dat kunnen bieden. De wachtlijsten zijn lang, bijvoorbeeld in de ouderenzorg of in de GGZ. De zorg verschraalt door schaarste aan zorgpersoneel, mantelzorgers en vrijwilligers. Een simpele oplossing bestaat niet. Daarom is het nodig om op een andere manier naar zorg en ondersteuning te gaan kijken. Een belangrijke stap is het schrappen en vereenvoudigen van de regels in de zorg. Minder regels biedt meer ruimte voor de menselijke maat.

Concrete initiatieven

Wat doet de SGP concreet voor kwetsbaar leven? Recent werden moties aangenomen waarin de SGP vraagt om extra maatregelen om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen en te onderzoeken in hoeverre de afschaffing van de verplichte bedenktijd van vijf dagen heeft bijgedragen aan de toename van het aantal abortussen. Een motie die oproept om factoren en motieven voor een abortusverzoek voortaan te registreren, kreeg helaas geen meerderheid. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk stelde vragen over abortus vanwege geslacht, het online verstrekken van abortuspillen en het oppakken van een waker bij een abortuskliniek. Andere moties gingen over versoepeling van de transgenderwet, draagmoederschap, palliatieve zorg, huisvesting van gezinnen met kinderen die dakloos dreigen te raken en over wetgeving om kinderen te beschermen tegen gevaren van sociale media en porno op internet. De SGP droeg bij aan een initiatiefwet integrale suïcidepreventie.

Mentale zorg jongeren

De SGP maakt zich ernstig zorgen over de mentale gezondheid van tieners en jongvolwassenen. Maar liefst een op de drie jongeren kampt met mentale problemen. We zien tegelijk dat steeds vaker wordt gepleit voor het slechten van het taboe van euthanasie bij ernstige psychiatrische problematiek. Een groep psychiaters stuurden een brandbrief naar het Openbaar Ministerie over de toenemende vraag naar euthanasie door kwetsbare jonge mensen. De GGZ zit volkomen vast. De SGP vraagt hier met klem aandacht voor. Een solide aanpak begint bij een stabiel en warm gezin.

Dienend

Terug naar de vraag: Bent u gelukkig?

Het geluk zit niet in onszelf, maar in het gericht zijn op God en de ander. Jezus kwam om de ander te redden. Wie Hem kent, gaat op Hem lijken: zachtmoedig, dienend en ‘met innerlijke ontferming bewogen. Wat zou onze samenleving daar van opknappen!