Weer vertrekt een gedeputeerde in provincie Flevoland

„Binnenkort ga ik mijn 70e levensjaar in en dat heeft mij doen besluiten het stokje over te dragen”, aldus De Reus, voor wie de VVD een opvolger aandraagt. „Flevoland neemt straks afscheid van een kundig en bevlogen bestuurder”, zegt Arjen Gerritsen, de commissaris van de Koning in de provincie.

De VVD vormt in Flevoland een coalitie met BBB, PVV, ChristenUnie en SGP. Al enkele maanden na het aantreden van het college stapte BBB-gedeputeerde Jurie van den Berg op, na kritiek uit de Provinciale Staten op zijn werkwijze. Hij werd niet vervangen. Vorig jaar vertrok PVV’er Chris Jansen, omdat hij staatssecretaris werd in het nieuwe kabinet.