ESM-baas: Trump heeft schade aangericht en onzekerheid blijft

„Dit zal investeringsbeslissingen en de algehele groei vertragen. Marktdeelnemers blijven ook na de pauze bezorgd over de economische impact van de importheffingen”, zei hij. De handelsoorlog tussen de VS en China heeft daarnaast wereldwijd negatieve gevolgen voor economische groei, ook voor Europa.

Simulaties van de Europese Commissie laten volgens hem weliswaar zien dat vooral de Amerikaanse economie zal lijden onder de importheffingen die Trump heeft afgekondigd. „Maar het is nog te vroeg om de gevolgen op de langere termijn te voorspellen.”

De onzekerheid blijft groot, zei Gramegna, ondanks de tijdelijke verlaging van de wederkerige importheffingen naar 10 procent. Dat is nog altijd een verhoging, zei hij. Daarnaast blijven importtarieven op aluminium en staal van 25 procent gehandhaafd, memoreerde hij. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) bevestigde dit.

„In deze onzekere tijden is één ding duidelijk. Europa ziet de verschuiving in de wereldwijde economische orde als een kans. We weten in Europa wat ons te doen staat”, zei Gramegna. De interne markt moet worden versterkt en de productiviteit verhoogd. „Laten we niet vergeten dat het belangrijkste deel van onze handel tussen de EU-lidstaten plaatsvindt.” Eenheid binnen de EU is van groot belang.