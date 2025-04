Arnhem kijkt naar gezondheidsklachten omwonenden oude gasfabriek

Aanleiding is een bericht in de regionale krant De Gelderlander. Daarin zeggen oud-bewoners van de Rijnwijk dat veel mensen in hun groep kanker hebben gekregen. De Rijnwijk was een kleine volksbuurt met 58 woningen. Die stonden tegenover de gemeentelijke gasfabriek. De huizen zijn in 2023 gesloopt en op die plek verrijst een nieuwe buurt.

Arnhem zegt dat de mogelijke vervuiling van de Rijnwijk eerder is onderzocht, ook begin dit jaar nog, maar die metingen „waren nooit aanleiding om gezondheidsrisico’s te verwachten”. Volgens de gemeente is het nog niet duidelijk hoeveel voormalige buurtbewoners gezondheidsklachten hebben en of er een verband is met het wonen in de wijk.