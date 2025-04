China verwacht harde wind die mensen ‘onder 50 kilo omverblaast’

In Beijing worden windsnelheden van 150 kilometer per uur verwacht. Voor het eerst in tien jaar is er voor de hoofdstad code oranje afgegeven vanwege de verwachte wind, na rood de hoogste waarschuwingscode.

De wind komt door een gebied met lage temperaturen ten zuidoosten van Mongolië. Verwacht wordt dat de temperatuur in Beijing binnen een etmaal 13 graden zakt.

De weerdienst van de hoofdstad spreekt van een extreme wind die lang aanhoudt en waarschuwt dat die zeer catastrofaal kan zijn. Diverse sportevenementen zijn afgelast, waaronder de allereerste halve marathon waaraan zowel humanoïde robots als mensen zouden deelnemen.