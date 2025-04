Onderzoek: bijna helft minder flexwerkopdrachten in maart

Daardoor zijn organisaties voorzichtiger met het uitzetten van opdrachten, stelt Intelligence Group. Het aantal flexwerkopdrachten lag vorige maand 45,7 procent lager dan in dezelfde maand in 2024, de sterkste daling sinds het bureau in 2022 met de tellingen begon.

Verder meldt het onderzoeksbureau dat detachering in maart terrein won ten opzichte van het inhuren van zzp’ers. Dat was in februari ook al het geval. Volgens Intelligence Group komt deze verschuiving door de vraag uit de publieke sector die de voorkeur geeft aan detachering.