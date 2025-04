Oppositie wil opheldering van Van Hijum over pensioenreferendum

Joseph wilde, samen met BBB’er Henk Vermeer, dat pensioendeelnemers via een referendum konden aangeven of ze naar het nieuwe stelsel over willen. Dat plan hebben ze na verwoestende kritiek van de Raad van State aangepast, maar nog steeds is een referendum mogelijk in het gewijzigde plan.

D66, GroenLinks-PvdA, CDA en ChristenUnie willen voor aanstaande dinsdag alle relevante stukken hebben, zowel over het nieuwe als het oude plan van NSC. Ook willen zij opheldering van Van Hijum of de berichtgeving klopt, en hij dus inderdaad zo kritisch is op zijn partijgenoot.