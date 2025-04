Topman grootbank JPMorgan ziet aanzienlijke turbulentie economie

De importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en de geopolitieke spanningen in de wereld zorgen voor „aanzienlijke turbulentie” voor de economie. Dat meldt topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase in een toelichting op de kwartaalcijfers van de grootste bank van de Verenigde Staten. Daarbij zag de bank wel de resultaten stijgen, geholpen door de onrust op de financiële markten door het handelsbeleid van Trump en de zorgen bij beleggers over een wereldwijde recessie.