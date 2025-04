Ondanks pauze importheffingen is EU bezorgd over krimp economie

Trump kondigde vorige week specifieke „wederkerige” heffingen aan voor veel handelspartners, naast een tarief van 10 procent voor alle landen. Afgelopen woensdag schortte hij die speciale importheffingen, die voor de EU 20 procent bedragen, negentig dagen op.

Als Trump doorzet met zijn hoge heffingen van 20 procent op alle EU-goederen en veel hogere tarieven voor veel andere landen, neemt de omvang van de economie de komende drie jaar in de EU af met 0,6 procent, in de VS met zeker 3,1 procent en wereldwijd met 7 procent, zei Dombrovskis. Dat blijkt uit simulaties van de Europese Commissie.

Als Trump het bij een stijging van 10 procent houdt, neemt de Amerikaanse economie tot 2027 af met 0,8 tot 1,4 procent. De economie in de EU daalt dan met 0,2 procent en wereldwijd met 1,2 procent.

De simulaties hebben geen rekening gehouden met een bijkomend verlies aan vertrouwen van investeerders en bedrijven in de Amerikaanse economie, tekende Dombrovskis aan. Dat kan volgens hem verdere negatieve economische gevolgen hebben.

„Europa is deze confrontatie niet begonnen en Europa wil deze confrontatie niet”, herhaalde Dombrovskis. „We zijn bereid om te onderhandelen over een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat. De EU verdedigt daarbij tegelijkertijd haar economische belangen.”